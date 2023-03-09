"بعد ذلك فقط تتخذ قرارك".. زيلينسكي يدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي لزيارة كييف

دعا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لزيارة كييف، وذلك وسط تزايد التململ في صفوف الجمهوريين بواشنطن إزاء ما تنفقه بلادهم لمساعدة أوكرانيا.

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وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" وبثت مقتطفات منها الأربعاء، قال زيلينسكي: "يجب أن يأتي مكارثي إلى هنا ليرى كيف نعمل.. وما الذي يقاتل من أجله الناس الآن ومن يقاتلون. وبعد ذلك فقط تتخذ قرارك".

ومكارثي الذي يتزعم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب هو ثالث أهم شخصية في النظام السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبة الرئيس.

وأضاف الرئيس الأوكراني "أعتقد أن رئيس مجلس النواب مكارثي لم يزر كييف أو أوكرانيا أبدا، وأعتقد أن مثل هذه الزيارة قد تساعده".

لكن مكارثي الذي انتخب بشق الأنفس في يناير، قال للشبكة الإخبارية نفسها إنه ليس بحاجة للذهاب إلى أوكرانيا لكي يفهم حقيقة الوضع فيها.

ويتمتع رئيس مجلس النواب بصلاحيات من شأنها أن تعيق برنامج المساعدات الهائل الذي اعتمدته إدارة الرئيس جو بايدن لدعم أوكرانيا.

ومنذ اندلاع القتال في أوكرانيا قبل عام ونيف، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

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وفي مايو 2022 سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي في حينه الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى كييف لتأكيد دعمها لأوكرانيا.

وعلى الرغم من أن مكارثي لم يعترض حتى الآن على الدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا، إلا أنه قال مرارا إنه يرفض أن يوقع الكونغرس "شيكات على بياض" دون تمحيص دقيق.

لكن أقلية لا يستهان بها من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أعربت صراحة عن معارضتها للمساعدات العسكرية والمالية التي تقدمها الإدارة الديمقراطية لأوكرانيا.

المصدر: أ ف ب