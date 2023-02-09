مطالب في الكونغرس بوقف دعم أوكرانيا

قدمت مجموعة نيابية من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس جو بايدن بوقف دعم أوكرانيا.

ووقع على مسودة القرار أحد عشر عضوا في الكونغرس، من بينهم عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري مات جيتز.

وتحتوي المسودة، التي حملت اسم "قرار الإرهاق من أوكرانيا"، على بند يدعو لتوقف السلطات عن تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، مع سرد مفصل وشامل لجميع حزم المساعدات المقدمة من بداية هذا العام.

كما يستشهد القرار بتصريحات مسؤولي البنتاغون الذين أشاروا إلى أن الدعم المقدم لأوكرانيا أدى لاستنزاف كبير لترسانة السلاح في الولايات المتحدة نفسها، مما أثر سليا على إمكاناتها العسكرية.

وتلفت الوثيقة: إلى أن الولايات المتحدة، من خلال مساعدة أوكرانيا، تساهم "عن غير قصد" في زيادة عدد الضحايا المدنيين.

وتعليقا على الوثيقة قال جيتز: "أمريكا في حالة من التدهور الخاضع للسيطرة، ولن يزداد الوضع سوءا إلا إذا استمر إنفاق أموال دافعي الضرائب على النزاعات الخارجية. يجب علينا وقف توجيه جميع المساعدات لأوكرانيا".

المصدر: ريا نوفوستي