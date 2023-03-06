كيف تنظر واشنطن ولندن إلى تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي وأردوغان؟

قال تشاجري إرهان عضو الأمن والخارجية بمجلس السياسة بالرئاسة التركية إن واشنطن ولندن تريدان امتداد للصراع الأوكراني لذلك تعارضان جهود أردوغان لتنظيم لقاء بين بوتين وزيينسكي.

وأضاف إرهان: "الولايات المتحدة وبريطانيا لا تريدان أن يلتقي زيلينسكي وبوتين مع أردوغان، فهما لا تريدان صورتهما المشتركة. إنهما تريدان أطول حرب ممكنة، ولا تفكران في مستقبل الأوكرانيين، ولا بالسلام".

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وتابع إرهان، "فقط أردوغان لديه القدرة للوصول إلى كل من بوتين وزيلينسكي. أعتقد أنه قادر على إيجاد طرق لتنظيم اجتماعهما. إنها ليست صورة مشتركة مهمة، بل هي تحقيق نتائج ملموسة. النتائج الملموسة الأولى، بالطبع، وقف إطلاق النار وبعد ذلك ربما يكون من الممكن التوصل إلى حل وسط بعد مساومة دبلوماسية".

وأشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف أقرت قانونا تشريعيا بحظرها.

وقال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق في مجموعة العشرين إنه "لن يكون هناك مينسك -3".

من جهته صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تماما" موقف كييف بعدم الرغبة في التفاوض.

المصدر: نوفوستي