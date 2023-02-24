أردوغان لزيلينسكي: تركيا مستعدة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا "بأي طريقة ممكنة"

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية والتوصل لحل تفاوضي، ووقف إطلاق النار بأي طريقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان "عبر عن استعداد بلاده للمساهمة بأي طريقة ممكنة من أجل وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا والتوصل لحل تفاوضي وبناء السلام".

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وأشارت إلى أن الرئيسين بحثا ملف الزلازل في تركيا، وتطورات الأزمة الأوكرانية.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية