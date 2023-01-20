أردوغان يهاتف زيلينسكي: مستعدون لتقديم "مساهمة كبيرة" في إحلال السلام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده لتقديم "مساهمة كبيرة" في إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وجاءت تصريحات أردوغان اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وذكر ديوان الرئيس التركي للصحفيين: عقب المحادثات بين الرئيسين: "أعرب الرئيس أردوغان عن استعداده لتقديم مساهمة دبلوماسية كبيرة في إقامة سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".

وفي تصريحات سابقة له، أعلن أردوغان أنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "فيما كان الجميع يهاجمون روسيا، لم نفعل ذلك. على العكس، حافظنا على علاقاتنا مع السيد بوتين بالطريقة نفسها كما كانت في السابق".

هذا وقد أعلنت تركيا مرارا أنها لا تنوي الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وانعدام الجدوى من أي عقوبات ضد روسيا.

المصدر: تاس