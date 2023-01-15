أردوغان: حافظنا على علاقاتنا مع روسيا رغم هجمات الغرب عليها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "فيما كان الجميع يهاجمون روسيا، لم نفعل ذلك. على العكس، حافظنا على علاقاتنا مع السيد بوتين بالطريقة نفسها كما كانت في السابق".

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وذكّر الزعيم التركي مرة أخرى باقتراح الرئيس الروسي إرسال مواد غذائية مجانية إلى الدول المحتاجة.

وأضاف: "قال بوتين دعنا نرسل الحبوب مجانا. ونحن قلنا سنحولها إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الفقيرة".

وأعلنت تركيا مرارا أنها لا تنوي الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وانعدام الجدوى من أي عقوبات ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي