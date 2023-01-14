الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن أنقرة لن تشارك في العقوبات الغربية ضد موسكو.

وأوضح لوكالة "تاس" الروسية، أن تركيا لن تشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وأن الإجراءات الغربية أثبتت عدم فعاليتها، إضافة إلى أن مشاركة أنقرة فيها ستضر بالاقتصاد التركي، أكثر مما تضر بموسكو.

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وأضاف قالين، أن "الإجراءات التي اتخذها الغرب ضد موسكو حتى الآن لم تكن فعالة، فهي لم تغير الموقف الروسي، ولم تمنح الأوكرانيين فرصة تحقيق نصر عسكري حاسم".

المصدر: تاس