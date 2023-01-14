استطلاع: 97% من الشعب الهنغاري يرفضون العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

صوت 97% من الشعب الهنغاري لصالح رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة الهنغارية، ألكسندرا سينتكيراي، عبر "فيسبوك"، بأن نتائج الاستطلاع الوطني، أظهرت أن 97% من الهنغاريين يرفضون عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، ويؤيدون إلغاءها، كونها تضر بهنغاريا، مضيفة أن مراجعة سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بات أمرا ضروريا.

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يذكر أن الحكومة الهنغارية أجرت استطلاعا وطنيا على مدى شهرين، انتهى في الـ 15 من ديسمبر 2022، شارك فيه أكثر من مليون مواطن هنغاري، من خلال الإجابة على 7 أسئلة أرسلت إليهم بالبريد، أو ملؤوه عبر موقع خاص، حول العقوبات المفروضة على إمدادات النفط والغاز والفحم والأخشاب، وحظر توريد الوقود الروسي لمحطة الطاقة النووية في باكس، وكذلك القيود المفروضة على السياح الروس، والعقوبات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والعقوبات المحتملة في مجال الطاقة النووية.

ومنذ بداية الاستطلاع، لم تخف الحكومة الهنغارية إمكانية استخدامها نتائج الاستطلاع الوطني، كحجة قوية في المفاوضات مع قيادة الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه دعا رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، مرارا إلى مراجعة سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وحصل على استثناءات لبلاده من بعض القيود المفروضة على إمدادات النفط والغاز الروسي.

المصدر: تاس