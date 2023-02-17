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أوكرانيا تدعو سكان أرتيوموفسك إلى إخلائها فورا

أخبار العالم

أوكرانيا تدعو سكان أرتيوموفسك إلى إخلائها فورا
Globallookpress Madeleine KellyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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دعت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك سكان مدنية أرتيوموفسك (باخموت) إلى إخلائها فورا.

جاء ذلك وفق ما نشرته نائبة رئيس الوزراء ووزيرة إعادة دمج المناطق غير الخاضعة للسيطرة في قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابعت أنه لا زال هناك 6 آلاف مدني في المدينة.

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وكان الجانب الأوكراني قد نفل وثائق ومحفوظات من الوكالات الحكومية المحلية، في الوقت الذي تجري فيه معارك شرسة من أجل تحرير أرتيوموفسك.

ونجحت القوات الروسية في قطع 3 من 4 طرق لإمداد التعزيزات والذخيرة للمجموعة الأوكرانية في المدينة، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لا زالت تنقل مزيدا من الاحتياطيات إلى المدينة.

وقد أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين يوم أمس الخميس أن القوات الروسية استولت على جميع المرتفعات الرئيسية في المنطقة.

المصدر: تاس

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