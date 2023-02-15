بعد إقالة نواب لوزير دفاع أوكرانيا على خلفية فضيحة فساد.. الوزير يعين بعضهم مستشارين له

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء أن بعض نوابه الذين تم فصلهم مؤخرا بعد فضيحة فساد تتعلق بمشتريات الغذاء للقوات المسلحة، سيتم تعيينهم مستشارين له.

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وكتب ريزنيكوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "بالنسبة لأولئك الذين سبق أن شغلوا مناصب النواب. النائب الأول لوزير الدفاع الفريق أول إيفان روسناك ونائب وزير الدفاع للتنمية الرقمية أوليغ جايدوك يظلان في فريق الوزارة وسيشاركان في عملها كمستشارين للوزير".

في وقت سابق، قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إنه تم توجيه تهم الفساد إلى عدد من المسؤولين، بمن فيهم نائب لوزير الدفاع.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الحديث يدور عن فياتشيسلاف شابوفالوف وكذلك عن المدير السابق لإدارة المشتريات العامة بوزارة الدفاع بوغدان خميلنيتسكي. تم احتجاز شابوفالوف مع إمكانية دفع كفالة قدرها 11 مليون دولار.

المصدر: "نوفوستي"