 
مباشر

موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا ولكن بدون شروط مسبقة

أخبار العالم

موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا ولكن بدون شروط مسبقة
Tass
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqdd

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون شروط مسبقة، وبناء على الحقائق الجغرافية الجديدة، القائمة على الأرض.

وأضاف فيرشينين، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، "الكلاسيكيات تقول أن أي أعمال عسكرية تنتهي بالمفاوضات، ونحن أعلنا مرارا عن استعدادنا للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون شروط مسبقة، مع مراعاة الحقائق القائمة على أرض الواقع، كما يجب أن تأخذ المفاوضات بالاعتبار الأهداف التي أعلنت عنها روسيا".

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية تحذر السفارة الأمريكية من التدخل في شؤون البلاد الداخلية
الخارجية الروسية تحذر السفارة الأمريكية من التدخل في شؤون البلاد الداخلية

وأشار، إلى أن أوكرانيا لا يمكنها أن تتخذ قرار الامتثال إلى المفاوضات من عدمه، وإنما الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، من يفعلون، منوها بأن كييف وافقت على اتفاقيات مينسك، وإسطنبول، في وقت ما، ومن ثم قاطعتها، بناء على تعليمات من واشنطن وبروكسل.

واختتم فيرشينين كلامه، معلقا على إمكانية إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قائلا: "موضوع المفاوضات خرج من أيدينا، فنحن أوضحنا موقفنا، والباقي يعتمد على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحاشيته، ورغبتهم في إظهار بعض الحكمة، وحسن التقدير للأمور، من عدمه، لإنهاء الأزمة الأوكرانية".

 المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس