موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا ولكن بدون شروط مسبقة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون شروط مسبقة، وبناء على الحقائق الجغرافية الجديدة، القائمة على الأرض.

وأضاف فيرشينين، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، "الكلاسيكيات تقول أن أي أعمال عسكرية تنتهي بالمفاوضات، ونحن أعلنا مرارا عن استعدادنا للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون شروط مسبقة، مع مراعاة الحقائق القائمة على أرض الواقع، كما يجب أن تأخذ المفاوضات بالاعتبار الأهداف التي أعلنت عنها روسيا".

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وأشار، إلى أن أوكرانيا لا يمكنها أن تتخذ قرار الامتثال إلى المفاوضات من عدمه، وإنما الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، من يفعلون، منوها بأن كييف وافقت على اتفاقيات مينسك، وإسطنبول، في وقت ما، ومن ثم قاطعتها، بناء على تعليمات من واشنطن وبروكسل.

واختتم فيرشينين كلامه، معلقا على إمكانية إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قائلا: "موضوع المفاوضات خرج من أيدينا، فنحن أوضحنا موقفنا، والباقي يعتمد على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحاشيته، ورغبتهم في إظهار بعض الحكمة، وحسن التقدير للأمور، من عدمه، لإنهاء الأزمة الأوكرانية".

المصدر: تاس