الخارجية الروسية تحذر السفارة الأمريكية من التدخل في شؤون البلاد الداخلية

كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية الروسية، أن الوزارة سلمت ملاحظة إلى السفارة الأمريكية، تطالب فيها واشنطن، بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

ووفقا للمصدر، تم تسليم ملاحظة إلى السفيرة الأمريكية رسميا اليوم، تنص على أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة، فإن البعثة الدبلوماسية الأمريكية، لا تزال تواصل نشاطها الخبيث في مجال المعلومات، وتسمح لنفسها بتصريحات غير لائقة حول قيادة روسيا وتنشر معلومات مفبركة حول قواتها المسلحة.

وأكد المصدر لوكالة "نوفوستي": "تم تحذير الدبلوماسيين الأمريكيين من محاولات إجراء أعمال تخريبية، وتجنيد وكلاء للتأثير من أجل زرع الخلاف والفتنة في المجتمع الروسي، ومن التحريض على الأداء المناهض للدولة".

وأضاف أن الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين في ذلك سيتم طردهم، بغض النظر عن مواقفهم.

المصدر: نوفوستي