واشنطن وكييف تبحثان آليات الرقابة على وجهة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، أن فريقا عن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بحث مع الجانب الأوكراني في زيارته إلى كييف، وجهة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وكتب كوبراكوف على صفحته في فيس بوك: "عملية مراجعة وتدقيق المساعدات الاميركية جرت في كييف هذا الأسبوع بحضور مفتشين من وزارة الدفاع الأميركية، ووزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آليات وإجراءات الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال والمساعدات التي تتلقاها أوكرانيا لإعادة الإعمار".

وأشار كوبراكوف: إلى أن مجلس الوزراء الأوكراني قرر إنشاء وكالة حكومية لإعادة إعمار وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا.

"اقترحنا إنشاء آلية مناسبة لتدقيق المساعدات الأمريكية المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار بالتنسيق مع مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي. آمل أن يشكل هذا أداة فعالة إضافية لضمان الشفافية في استخدام المساعدة من الشركاء".

وافق مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر على مشروع ميزانية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب 1.7 تريليون دولار، من ثم صادق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الميزانية خصصت 1.7 تريليون دولار للحكومة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر 2023، منها 858 مليار دولار للأغراض الدفاعية و 45 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: ريا نوفوستي