هولندا.. اعتقال العشرات من نشطاء المناخ
Globallookpress
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أعلنت الشرطة الهولندية يوم السبت توقيف العشرات من نشطاء المناخ خلال تظاهرة على طريق سريع في مدينة لاهاي.
وكان نشطاء من حملة "تمرد ضد الانقراض" المناخية، قد دعوا إلى تنظيم التظاهرة للاحتجاج على سياسة الطاقة الحكومية، مطالبين بوقف دعم الوقود الأحفوري بشكل كامل.
وأغلق المئات من المتظاهرين الطريق الموصل إلى طريق "إيه 12" السريع في لاهاي، التي تعد العاصمة السياسية في البلاد، حيث يقع بها مقر الحكومة الهولندية.
وذكرت الشرطة أنه تم إبعاد أكثر من مئة شخص عن الطريق.
المصدر: د ب أ