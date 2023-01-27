زاخاروفا: الغرب رفع سقف الرهان ومستعد لأي شيء يضر روسيا بأكبر قدر ممكن

تدل نتائج اجتماع الناتو في قاعدة رامشتاين، حيث تم البت في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، مجددا على عدم المسؤولية من جانب الغرب والرغبة في تصعيد النزاع.

أعلنت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وقالت: "تشهد نتائج هذا الاجتماع بشكل لا لبس فيه على السلوك اللامسؤول إطلاقا من جانب الغرب ورغبته في تأجيج النزاع.. لا يهمهم بتاتا مصير أي كان على أراضي أوكرانيا. وبات واضحا الآن أنهم لا يهتمون كذلك بمصير أبناء جلدتهم، لأن الدبابات لا تسير ذاتيا".

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وقالت زاخاروفا "على الذين سيذهبون ضمن هذه الكتائب والمجموعات المرافقة للدبابات، أن يعرفوا المصير الذي أعدته حكوماتهم لهم".

وشددت زاخاروفا، على أن الحديث لا يدور بتاتا منذ فترة بعيدة عن أي دفاع عن أوكرانيا، وعلى أن كييف والغرب على استعداد للقيام بأي شيء لإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا.

وأضافت: "في وقت سابق، أعلن (فلاديمير زيلينسكي) عن نيته استخدام أسلحة الناتو لضرب موسكو وبطرسبورغ ويكاترينبورغ ومدن روسية أخرى. وهذا دليل آخر على نية الغرب رفع سقف الرهان في النزاع، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمده وزيادة الخسائر في الأرواح".

وأكدت زاخاروفا على أن "الناتو انخرط بشكل كامل وتام في المواجهة مع روسيا، وهي آخذة في التصاعد ويجب على المواطنين في دول الحلف إدراك ذلك".

المصدر: نوفوستي