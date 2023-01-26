"الناتو" يعرب عن ثقته في قدرة الجيش الأوكراني على التعامل مع الدبابات الغربية

أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن ثقته في قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على التعامل مع الدبابات الغربية.

جاء ذلك في مقابلة لستولتنبرغ مع CNN، حيث قال إن بعض العسكريين الأوكرانيين لديهم "خبرة كبيرة" في قيادة الدبابات السوفيتية، إلا أن الخبرة في العمليات القتالية التي اكتسبها الجيش الأوكراني ستمكنه من التعامل مع الدبابات الغربية.

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وتابع ستولتنبرغ: "لقد أظهر الأوكرانيون أنهم ماهرون للغاية، وقادرون على التعامل مع المعدات والأسلحة التي قدمها لهم حلفاء (الناتو)، وأنا متأكد تماما من أنهم يستطيعون فعل الشيء نفسه مع الدبابات القتالية الرئيسية للحلف".

ووفقا له، فإن الخبرة التي لدى البعض في إدارة الدبابات السوفيتية ستمثل "مساعدة مفيدة" للأوكرانيين في التدريب على التعامل مع الدبابات الغربية.

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد صرح في وقت سابق، في مقابلة له مع صحيفة "بوليتيكو" بأن الجيش الأوكراني قد يحتاج لعدة أسابيع، وليس أشهرا، لتعلّم كيفية تشغيل دبابات "أبرامز" الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" إلى كييف، فيما أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد-2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وستصدر تصاريح لدول ثالثة بتصدير هذه الدبابات إلى أوكرانيا، بينما أعلنت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن نيتهما نقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك أعلنت سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا بتزويد كييف بالدبابات.

من جانبه، وصف السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف قرار برلين إرسال دبابات إلى سلطات كييف بأنه "خطير للغاية"، وبأنه "ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة"، وقال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف في وقت سابق إن القوات الروسية ستدمر دبابات "أبرامز" الأمريكية وكافة المعدات الأخرى التي سيوفرها حلف "الناتو" لأوكرانيا.

المصدر: تاس