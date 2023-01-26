بولندا: سنحصل في الربيع على "أبرامز" قديمة ومستعملة بدلا عن دبابات T-72 التي سلمناها لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عن وصول أول دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" إلى بولندا هذا الربيع.

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وقال الوزير: "سوف نستقبل أول دبابات (أبرامز) هذا الربيع" مشددا على أن 58 دبابة من هذا الطراز ستصل بولندا هذا العام.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدبابات "ستكون من الطراز الأقدم، والمستعملة، وستعوض الخسائر جراء تسليم دبابات T-72 القديمة إلى أوكرانيا".

وبحسب الوزير، تتوقع بولندا استلام أحدث دبابات "أبرامز" فقط في نهاية العام المقبل.

وكانت بولندا قد وقعت بالفعل عقدا لتوريد 250 دبابة "أبرامز" من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اشترت 116 دبابة إضافية من هذا الطراز، فيما وقعت كذلك عقدا لشراء 1000 دبابة K2 من كوريا الجنوبية، بدأ أولها بالفعل في دخول البلاد.

المصدر: نوفوستي