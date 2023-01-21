ميدفيديف: روسيا هزمت نابليون وهتلر والنصر سيكون لنا في أوكرانيا

وصف دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الحرب ضد النازيين في أوكرانيا وأوروبا بأنها "حرب وطنية جديدة".

وأضاف ميدفيديف عبر منشور في التلغرام، تعليقا على تصريحات مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قارن النازيين في أوكرانيا بنازيين هتلر، مشيرا إلى أن النصر فيها سيكون لروسيا: "أحسن، هذا بوريل لقد تذكر أن بلادنا هزمت نابليون وهتلر. لاحظوا أنه هو نفسه تحدث عن التشابه. وبناء على ذلك، فإن الأوكرونازيين وأوروبا الغربية هم الورثة المباشرون لأولئك الذين قاتلوا ضد روسيا. وبالتالي فإن الحرب معهم حرب وطنية جديدة. وسيكون النصر لنا. كما في 1812 و1945".

وكان بوريل قد قال يوم الجمعة، أثناء حديثه في حفل توزيع جوائز منتدى الاقتصاد الجديد في مدريد، "اعتادت روسيا على القتال حتى النهاية..لقد فعلت ذلك مع نابليون ، وفعلته مع هتلر. لا يجب الاعتقاد أن جيشها غير كفوء".ودعا إلى استمرار الدعم العسكري لكييف.

المصدر: تاس