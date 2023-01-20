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بوريل يتذكر انتصارات روسيا على نابليون وهتلر ويدعو إلى تسليح أوكرانيا

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بوريل يتذكر انتصارات روسيا على نابليون وهتلر ويدعو إلى تسليح أوكرانيا
Globallookpress CÃ�Zaro De LucaKeystone Press Agency
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل (صورة أرشيفية)
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دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى تسليح أوكرانيا مستذكرا انتصارات روسيا على نابليون وهتلر.

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جاء ذلك في حفل أقيم في مدريد، حصل فيه بوريل على جائزة منتدى الاقتصاد الجديد، حيث تابع: "إن روسيا بلد كبير، وهي معتادة على مواصلة القتال حتى النهاية، وأن تقف على حافة الهزيمة، ثم لا تلبث أن تعيد بناء كل شيء. فعلت ذلك مع نابليون، وفعلت نفس الشيء مع هتلر. ومن السخف الاعتقاد بأن روسيا خسرت الحرب، وأن جيشها غير كفؤ.. لذلك فمن الضروري الآن مواصلة تسليح أوكرانيا".

وبحسب بوريل، فإن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في الصراع الذي بدأ عام 2014، ولا يريد أن يصبح طرفا فيه. في الوقت نفسه، قال إن الاتحاد الأوروبي حاول حتى اللحظة الأخيرة تجنب الصدام المباشر، داعيا إلى حل جميع القضايا من خلال المفاوضات.

المصدر: نوفوستي

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