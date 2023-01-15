اكتشاف مخبأ لسلاح وذخيرة للمسلحين الأوكرانيين بمقاطعة زابوروجيه

قال مصدر في مديرية الشؤون الداخلية في مقاطعة زابوروجيه، إن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عثروا على مخبأ لسلاح وذخيرة للمسلحين الأوكرانيين.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "في مرآب بمدينة دنيبرورودنويه بمنطقة فاسيليفسكي التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تمكن رجال الأمن من العثور على مخبأ للأسلحة وقنابل المولوتوف وملابس عسكرية من المستخدمة في دول الناتو ورموز عسكرية أوكرانية".

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وتبين لاحقا، أن الكراج يعود إلى أحد العسكريين الأوكرانيين الذين شاركوا في عمليات الانتقام من سكان دونباس.

وأكد المصدر، على أن المعلومات المتوفرة تدل على أن صاحب المرآب يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة.

وتشير المعلومات الاستخباراتية، إلى أن الأسلحة والذخائر الموجودة في المخبأ، كانت معدة لتنفيذ عدة عمليات تخريبية وإرهابية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي