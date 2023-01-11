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صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
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نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا توثق الدمار الهائل الذي لحق بولاية كاليفورنيا الأمريكية جراء أحدث حلقة في سلسلة العواصف الشديدة التي اجتاحتها.

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وتسببت سلسلة العواصف الشديدة التي تجتاح كاليفورنيا بغرق الطرق وتدمير السواحل بأمواج عالية.

صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP

وحولت الأنهار إلى مناطق فيضانات متدفقة، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص في البلدات التي لها تاريخ من الانهيارات الطينية المميتة، وأدت العواصف إلى إصدار تحذيرات من إعصار.

صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP

ومنذ بدء الطقس المتطرف الأسبوع الماضي، لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم في الولاية، بينهم شخصان لقيا مصرعهما بسبب سقوط أشجار.

صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP

هذا ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار طوال الثلاثاء بعد تساقط ما يصل إلى 14 بوصة من المياه على وسط وجنوب كاليفورنيا.

صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP
صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP

صور توثق الدمار الهائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
AP

المصدر: "أ ب"

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