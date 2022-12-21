أوليانوف: الدول التي تروج لمخطط روسيا للسيطرة على بيلاروس باعت سيادتها منذ فترة طويلة!

صرح المندوب الروسي الدائم لدى فيينا ميخائيل أوليانوف، بأن الدول التي تدعي بأن روسيا تخطط للاستيلاء والسيطرة على بيلاروس، فقدت سيادتها منذ فترة طويلة.

وأوضاف أوليانوف، عبر "تويتر"، "إن المحللين الغربيين الذين يزعمون بأن بيلاروس باعت سيادتها لروسيا، لا يقدمون أدلة على ادعاءاتهم الكاذبة، لكن يمكن أن نلاحظ بسهولة أن هذه التصريحات تصدر عن ممثلي دول باعت سيادتها منذ فترة طويلة".

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ومن جانبه صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمينسك في الـ 19 من ديسمبر، بأن موسكو لا تخطط للسيطرة على بيلاروس، ووصف ادعاءات الغرب في هذه المسألة بـ "الهراء"، وأكد أنها محاولات غربية لتأخير عملية التكامل بين البلدين.

وأكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الأطروحات حول مخطط روسيا للاستيلاء على بيلاروس، ما هي إلا دعاية كاذبة يحاول بها الغرب إخافة المعارضين الهاربين من بيلاروس.

المصدر: تاس