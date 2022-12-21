سيناتور أمريكية تصف زيلينسكي بـ"رئيس الظل" وتنتقد عزمه إلقاء خطاب أمام الكونغرس

وصفت عضو الكونغرس الأمريكي تايلور غرين زيلينسكي بـ "رئيس الظل" وأوكرانيا بـ "الولاية رقم 51" خلال انتقادها لنية زيلينسكي إلقاء خطاب أمام الجلسة المشتركة للكونغرس الأمريكي.

Of course the shadow president has to come to Congress and explain why he needs billions of American’s taxpayer dollars for the 51st state, Ukraine.



This is absurd.



Put America First!!! https://t.co/gkNonOhvDL — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) December 20, 2022

وكتبت غرين في تغريدتها على "تويتر": "بالطبع، يجب أن يأتي رئيس الظل إلى الكونغرس ليشرح لماذا يحتاج إلى مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين للولاية رقم 51: أوكرانيا. إن هذا لأمر سخيف، ضعوا أمريكا أولا!!!".

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وقد انتقدت عضو الكونغرس غرين (عن ولاية جورجيا) متسائلة عن منصب زيلينسكي في الحكومة الأمريكية كي يخطب في الكونغرس.

وكان مسؤول في البيت الأبيض كد أكد بالفعل أن زيلينسكي في طريقه لزيارة واشنطن اليوم الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وسوف يلقي خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي.

المصدر: تويتر