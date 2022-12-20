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صحيفة فرنسية: أوكرانيا لن تصمد في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها

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صحيفة فرنسية: أوكرانيا لن تصمد في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها
Legion-Media
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كشفت صحيفة "لا تريبين" الفرنسية أن أوكرانيا لن تصمد في ظل الخسائر البشرية الفادحة التي تتكبدها، مذكّرة بإعلان المفوضية الأوروبية خسارة أوكرانيا 100 ألف عسكري، و20 ألف مدني.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في وقت لاحق، حذفت المفوضية الأوروبية جزءا من تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين الخطي، والفيديو حول عدد القتلى العسكريين في أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية.

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وأضافت: "في الواقع، مع مثل هذه الإحصاءات، لن تتمكن القوات الأوكرانية أبدا من كسب الصراع".

وأكدت أن المراقبين خلصوا إلى أن واشنطن ستجبر أوكرانيا في وقت ما على وقف الحرب، والشروع في مفاوضات.

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المصدر: RT

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