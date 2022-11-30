المفوضية الأوروبية تحذف منشورا لها في التويتر حول الخسائر البشرية للجيش الأوكراني وتقدم تفسيرا

علقت المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية، على إزالة منشور عبر تويتر تابع لحساب رئيسة المفوضية بعد دقائق من نشره، حول الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني جراء الحرب الدائرة هناك.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية، دانا سبينات، في منشور على حسابها في تويتر: "شكرا جزيلا لمن أشار إلى عدم دقة الأرقام في النسخة السابقة من هذا الفيديو. كان يجب أن يشير التقدير المستخدم من مصادر خارجية، إلى الخسائر، أي القتلى والجرحى على حد سواء".





Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v — Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

وفي وقت سابق، أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، بيانا ذكرت فيه مقتل "أكثر من 20 ألف مدني و 100 ألف عسكري أوكراني"، إلا أن وسائل الإعلام أشارت عقب بيانها إلى أن هذا الجزء الذي تحدثت فيه فون دير لاين عن الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأوكراني قد حذف بالكامل من البيان المكتوب والمرئي لرئيسة المفوضية الأوروبية.

إعلان فون دير لاين أثار على مايبدو غضب السلطات الأوكرانية، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية: "لا ينبغي لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن تعلن بيانات عن خسائر الجيش الأوكراني.. يجب على زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف فقط الإبلاغ عن مثل هذه المعلومات".

المصدر: RT