كييف ترد على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن مقتل 100 ألف عسكري أوكراني منذ فبراير

رد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي كشفت عن مقتل 100 عسكري أوكراني منذ فبراير، وقال إن حصيلة القتلى 13 ألفا فقط.

وأكد بودولياك أن رئيسة المفوضية الأوروبية أخطأت في بيانها أمس عندما أعلنت مقتل حوالي 100 ألف جندي من القوات الأوكرانية.

وقال إنه وفقا لبيانات الأركان الأوكرانية التي كشف عنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما بين 10 إلى 12.5-13 ألف فرد.

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وأعلن قائد قوات العملية العسكرية الروسية سيرغي سوروفكين في نوفمبر، أنه في أكتوبر وحده، فقد الجيش الأوكراني أكثر من 12 ألف جندي.

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في سبتمبر أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 61 ألف قتيل و49 ألف جريح.

وأصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء بيانا حول ضرورة تحميل روسيا "المسؤولية الدولية" واستخدام الأموال الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

ودعما لما تحدثت عنه، أشارت إلى أنه قتل في أوكرانيا أكثر من 20 ألف مدني و100 ألف عسكري.

وفي وقت لاحق، تم حذف جزء من تصريحها هذا وأوضح مكتبها الصحفي أن ما ورد في التصريح "غير دقيق" وأن الرقم يتعلق بحصيلة "القتلى والجرحى".

المصدر: نوفوستي