الدفاع التركية تعلن عودة طائرتين عسكريتين كانتا عالقتين في كييف منذ 10 أشهر (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، أن طائرتي شحن عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة التركية من طراز A400M، في طريق عودتها الآن من كييف إلى تركيا.

وقالت الوزارة إن الطائرتين بقيتا لمدة 10 أشهر في أحد مطارات كييف، ولم تستطيعا التحليق منذ وصولهما إلى هناك، بسبب العمليات العسكرية الروسية وإغلاق الأجواء.

وأفادت بأنهما ستحطان في قاعدة "قيسري" الجوية العسكرية.

كما ذكرت السلطات التركية أنهما كانتا تنقلان مساعدات إلى أوكرانيا.

المصدر: RT