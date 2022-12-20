القوات الأوكرانية تنقل وحدات إضافية إلى محيط مدينة سوليدار

أعلن ضابط الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية تنقل وحدات إضافية إلى مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وقال ماروتشكو، اليوم الثلاثاء: "أجبرت نجاحات قواتنا في اتجاه التجمع السكني سوليدار القيادة الأوكرانية على نقل وحدات ومعدات إضافية إلى هذه المنطقة واستخدام احتياطاتها".

وتابع أن تحرير التجمع السكني ياكوفليفكا الواقع شمالي شرق سوليدار "أثار قلقا جديا لدى القيادة العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "من أجل وقف تقدم قواتنا ومنع وقوع القوات الأوكرانية في نصف دائرة، تم إرسال كتيبة احتياطية من التجمع السكني مينكوفكا إلى منطقة سوليدار. كما تمت إعادة توجيه جزء من الوحدات الهجومية الأوكرانية المشاركة في الأعمال القتالية بمدينة سيفيرسك لتنفيذ ضربة على جناح وحداتنا المتقدمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، عن وضع سيطرتها على قرية ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك، وتتم حاليا أعمال تطهيرها من القوات الأوكرانية. وأضافت أن المعارك من أجل السيطرة على مدينة سوليدار لا تزال مستمرة.

المصدر: نوفوستي