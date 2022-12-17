مصدر: الجيش الروسي يستلم دفعة جديدة من منظومات "بنسلين"

قال مصدر عسكري مطلع، إن الجيش الروسي استلم دفعة جديدة من أحدث أنظمة الاستطلاع الصوتي الحراري "بنسلين"، التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف المصدر: "استلمت وزارة الدفاع، دفعة دورية من أحدث مجمعات الاستطلاع الصوتي الحراري 1B76 بنسلين، التي يخطط لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. هذه المجمعات مخصصة للاستخدام خلال المواجهات المدفعية. يقوم مجمع بنسلين بتحديد مواقع مدفعية القوات الأوكرانية بشكل فعال وينقل الإحداثيات إلى القوات الروسية لتدميرها بشكل فوري".

في وقت سابق، أفاد مصدر مطلع آخر، بأن مجمعات "بنسلين" أثبتت فعاليتها في المعارك في أوكرانيا، بما في ذلك القتال ضد المدافع التي توردها دول الناتو للقوات الأوكرانية.

ويشار إلى أن "بنسلين"، مخصصة لكشف المواقع النارية للمدفعية التقليدية والصاروخية وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التكتيكية.

ويقوم المجمع بالتقاط الموجات الصوتية والحرارية الناجمة عن الطلقات والانفجارات. ويحدد المجمع الإحداثيات الدقيقة لموقع مدفعية العدو، ولا يتجاوز وقت الحصول على إحداثيات إطلاق الهدف الواحد، خمس ثوان.

وميزة "بنسلين"، تتلخص في أنه وعلى عكس الرادار الأمريكي المضاد للبطارية AN / TPQ-36 الذي تستخدمه القوات الأوكرانية، لا يستخدم الموجات الشعاعية في عمله، لذلك لا يمكن اكتشافه بواسطة المعدات الالكترونية وبالتالي لا يمكن قمعه بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية. ويعمل هذا المجمع بشكل فعال في أي وقت من اليوم في درجات حرارة تتراوح من -40 إلى +50 درجة مئوية. وهو محمول على شاحنة من طراز "كاماز".

المصدر: نوفوستي