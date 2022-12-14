"بلومبيرغ": أوروبا تشتري كميات شبه قياسية من الديزل بسبب العقوبات المقبلة ضد روسيا

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن أوروبا تستورد شحنات الديزل من جميع أنحاء العالم بوتيرة تقترب من معدلات شبه قياسية استعدادا للحظر القادم على الشحنات من أكبر مورد خارجي لها.

وبحسب الوكالة، نقلا عن بيانات من Vortexa Ltd، في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر، استوردت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من 16 مليون برميل من الديزل عن طريق البحر، وإذا استمرت هذه المعدلات، فقد يكون رقم ديسمبر هو الثاني بعد الرقم القياسي لعام 2016 عندما أدت الإضرابات في المصافي الفرنسية إلى قفزة في الواردات.

وبشكل عام، تقدر الإمدادات اليومية في ديسمبر بنحو 1.6 مليون برميل، منها 749.3 ألف برميل في روسيا. واحتلت السعودية المرتبة الثانية ،298.3ألف برميل، تليها الهند 156.4 ألف برميل. وتورد الولايات المتحدة 60.8 ألف برميل يوميا والإمارات 28 ألف برميل.

في الخامس من ديسمبر، دخل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الإمدادات البحرية من النفط الروسي حيز التنفيذ تنص على ألا تزيد تكلفة المواد الخام من روسيا عن 60 دولارا للبرميل .

واعتبارا من 5 فبراير، سيبدأ تطبيق نفس الإجراءات على المنتجات البترولية.

المصدر: نوفوستي