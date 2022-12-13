انتخاب ياريف لافين رئيسا للكنيست الإسرائيلي

انتخب اليوم الثلاثاء، عضو حزب "الليكود" الإسرائيلي، ياريف ليفين، رئيسا للكنيست، ليحل رسميا محل عضو الكنيست من حزب "يش عتيد" ميكي ليفي، الذي شغل هذا المنصب حوالي العام ونصف العام.

وقد دعم 64 نائبا ترشيح ليفين، بينما أيد 45 نائبا ترشيح ميراف بن آري، من حزب "يش عتيد "، و5 أعضاء من الكنيست أيدوا ترشيح عضو الكنيست أيمن عودة.

إلا أن تعيين ليفين قد يكون مؤقتا، لأنه مرشح لتولي منصب وزير العدل. لذلك قد يستقيل ليفين في الأسابيع المقبلة من أجل أن يصبح وزيرا وسيحل محله عضو كنيست آخر من "الليكود".

OFFICIAL: The Knesset elected MK Yariv Levin (Likud) to be the Interim Speaker of the Knesset with a majority of 64 votes.

Video: Hezki Baruch pic.twitter.com/vnuwaKKoHK — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) December 13, 2022

وسيبدأ الائتلاف المكون من أحزاب الليكود، شاس، الحزب الصهيوني الديني، يهدوت هتوراه، عوتسما يهوديت، ونعوم الآن، سباقا لتمرير أربعة قوانين قبل انتهاء مهلة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة يوم 21 ديسمبر الحالي.

من جهته، شن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لابيد، هجوما ضد الحكومة القادمة، وضد "الليكود" على وجه الخصوص، معتبرا أنه "سيتم تشكيل الحكومة الأكثر راديكالية في تاريخ البلاد".

איך את מרגישה עם זה שההבטחה הראשונה של הממשלה החדשה, הדבר הראשון שהם סיכמו עליו, זה לשלם לתלמידי ישיבות יותר כסף מאשר לחיילי צה"ל? — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 13, 2022

ووجه يائير لابيد سؤالا للذين صوتوا في انتخابات 1 نوفمبر لـ"الليكود": "ما هو شعوركم حيال حقيقة أن الوعد الأول للحكومة الجديدة، هو دفع أموال لطلاب المدارس الدينية أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي؟، ما هو شعوركم حيال حقيقة أن المواصلات العامة في مدينتكم ستكلف الكثير، لمجرد أنك لست متدينا؟ لأن جزء من الاتفاقيات يقضي بأن سكان المدن الأرثوذكسية المتطرفة، سيدفعون أقل مقابل النقل العام؟".

ووصف لابيد، نتنياهو بأنه "ضعيف وخائف من محاكمته"، وخاطبه : "أنت فزت بالانتخابات ولا أجادل في ذلك، لكنك لم تفز ولن تفوز بالديمقراطية الإسرائيلية. استقلال المحاكم لا يخضع لنتائج الانتخابات، والقضايا الجنائية لا تخضع لنتائج الانتخابات. لا تخضع حقوق المرأة لنتائج الانتخابات".

المصدر: "جيروزاليم بوست"