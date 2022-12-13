رصد مسيّرة أمريكية على بعد 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم

رصدت خدمة Flightradar24، طائرة استطلاع الأمريكية من طراز RQ-4B Global Hawk، تحمل علامة نداء FORTE10، تحلق فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ووفقًا لموقع الخدمة، حلقت المسيّرة من قاعدة "سيغونيلا" البحرية الجوية التابعة لحلف "الناتو" في جزيرة صقلية الإيطالية حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، وبدأت في التحليق على بعد حوالي 100 كيلومتر من شبه الجزيرة.

وبحسب بيانات الشركة المصنعة، تم تصميم الطائرة المسيّرة للاستطلاع والمراقبة، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية تزيد عن 30 ساعة وتلقي صور عالية الدقة لمساحات كبيرة من الأرض في الوقت الفعلي تقريبا.

وكما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو في نهاية أكتوبر، سجل عدد رحلات طائرات الاستطلاع والتكتيكية التابعة لحلف "الناتو" بالقرب من حدود روسيا هذا العام ازديادا بنسبة 30% مقارنة بالسابقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الأسطول الشمالي، حلقت لتحديد هوية طائرة استطلاع تبين أنها R-3C Orion النرويجية، ورافقتها فوق بحر بارنتس.

وشددت الوزارة على أن "انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، أمر غير مسموح به".

المصدر: نوفوستي