الدفاع الإيرانية: لم تقدم كييف أدلة على استخدام موسكو للمسيّرات الإيرانية

صرح وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، بأن كييف في اجتماع لخبراء أوكرانيين وإيرانيين بشأن مسألة الطائرات المسيّرة، لم تقدم أدلة على استخدام روسيا لمسيّرات إيرانية في أوكرانيا.

وقال أشتياني: "الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثائق في الاجتماع الفني بشأن استخدام روسيا للطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب مع هذا البلد".

وأضاف أن التعاون بين إيران وروسيا في المجال العسكري قائم منذ فترة طويلة، لكنه أكد أن الدول لم تتفاعل بشأن مسألة الطائرات المسيّرة خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.

وتزعم الدول الغربية، أن إيران تزود روسيا حاليا بطائرات مسيّرة للعمليات العسكرية في أوكرانيا، ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيّرة، لكن قبل بضعة أشهر من بدء عملية خاصة في أوكرانيا.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، المعلومات الخاصة بإمداد روسيا بالصواريخ بأنها "خاطئة تماما".

وأشار الكرملين أيضا إلى أنه ليس لديهم بيانات عن الأسلحة الإيرانية، وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن "معدات روسية مستخدمة بأسماء روسية".

المصدر: نوفوستي