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اعتراض 3 طرود قبل وصولها إلى السفارة الأوكرانية في إسبانيا

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اعتراض 3 طرود قبل وصولها إلى السفارة الأوكرانية في إسبانيا
AFP
إسبانيا
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اعترضت الشرطة الإسبانية 3 طرود بمكتب البريد أرسلت لدبلوماسيين أوكرانيين، ليرتفع بذلك إجمالي الطرود المشبوهة التي استهدفت الدبلوماسيين الأوكرانيين في الخارج إلى 21.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، في منشور على "فيسبوك"، إن "الشرطة الإسبانية صادرت في مكتب البريد ثلاثة طرود، بها ما يعتقد أنها أعين حيوانات، كانت مرسلة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد والقنصلية العامة في برشلونة والقنصلية في مالاغا".

وأضاف أوليغ نيكولينكو أنخ تم فتح تحقيق في الغرض.

وتابع قائلا: "في المجمل، لدينا 21 حالة تهديد للسفارات والقنصليات الأوكرانية في 12 دولة".

المصدر: وكالات

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