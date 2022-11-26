مشاهد مثيرة رصدتها كاميرات مثبتة على مروحيات "Mi-35" الهجومية الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لمروحيات "Mi-35" الهجومية، خلال تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وبحسب بيان الوزارة، فخلال العملية العسكرية الخاصة، تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة لطيران الجيش للمنطقة العسكرية الروسية الغربية القيام بمهام تدمير المركبات المدرعة ومواقع القيادة المموهة والعربات المدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من الأهداف العسكرية الأوكرانية.

المصدر: RT