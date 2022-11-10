جورج بوش (الابن) سيعقد لقاء علنيا مع زيلينسكي على الإنترنت

أعلن معهد جورج بوش، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، سيعقد أول اجتماع علني له على الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل.

ووفقا لصحيفة "CNN": "سيعقد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش مناقشة عامة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل للتأكيد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

ووفقا للمدير الإداري للمعهد ديفيد كريمر، سيكون بوش نفسه في مدينة دالاس، في أول اجتماع علني بين بوش وزيلينسكي، على الرغم من أنهما عقدا بالفعل محادثات خاصة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف أن الحدث في دالاس، سيكون مفتوحا وسيقام وسط تساؤلات حول رغبة الحزب الجمهوري للرئيس الأسبق في مواصلة دعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي