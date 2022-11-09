ماكرون يدعو الفرنسيين للتكيف مع اقتصاد الحرب

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه "عندما يعود السلام إلى أوكرانيا، سيتعين عليهم استخلاص جميع العواقب، وبناء هيكل أمني جديد وإطار عمل متجدد للاستقرار والحد من التسلح".

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وفي كلمة ألقاها في في قاعدة بحرية بمدينة طولون في جنوب فرنسا، قال ماكرون: "عندما يعود السلام إلى أوكرانيا، سيتعين علينا استخلاص جميع العواقب، أي بناء هيكل أمني جديد وإطار عمل متجدد للاستقرار والحد من التسلح..هناك أيضا مخاطر المستقبل، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للطائرات بدون طيار، والتقليل من أهمية الصواريخ، والذكاء الاصطناعي".

وأضاف ماكرون: "إن التوقع ضرورة لامتلاك جيوش العقد التالي وليس جيوش العقد السابق..أن يكون لديك الاقتصاد والمجتمع الصحيح..يجب أن نتعلم إعادة تعبئة القوى الحية لأمتنا".

وأوضح ماكرون قائلا: "يجب أن نتكيف مع السياقات الجديدة وأن نضع أنفسنا في وضع اقتصاد الحرب.. في سياق صراع شديد الحدة يهمنا بشكل مباشر، إنه تعبئة اقتصادية وصناعية حقيقية يجب أن نفكر فيها بالفعل".

وأردف: "الأمر نفسه ينطبق على بنيتنا التحتية وشبكاتنا التي يجب علينا حمايتها، ونحن نشهد ذلك حاليًا مع أوكرانيا".

المصدر: "لو بارزيان"