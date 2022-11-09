مصدر: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في ضواحي خيرسون

أفاد نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في ضواحي مدينة خيرسون، مشيرا إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

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وقال ستريمووسوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "هناك العديد من القتلى بمن فيهم مرتزقة. كان هناك الكثير من المعدات العسكرية وتم تدمير الكثير منها. لديهم خسائر كبيرة في القوات البشرية والمعدات".

وأضاف أنه تم تسجيل وجود مرتزقة بولنديين وناطقين باللغة الإنجليزية على خط التماس، موضحا: "الآن يواجهون خط الدفاع، لذلك فإن وضعنا التكتيكي أفضل، لأننا كنا نستعد لهجومهم".

المصدر: نوفوستي