أعلن نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل حشد وحداتها على حدود المنطقة.

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وكتب ستريمووسوف في صفحته على "تلغرام": "تقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بحشد وحدات جديدة، إذ تأمل بتنفيذ تعليمات الغرب الجماعي... ويتم هجوم النازيين الأوكرانيين بمشاركة المرتزقة الأجانب. وفي المرحلة الراهنة لا يزال الوضع تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت أمس الثلاثاء شن هجوم على مواقع القوات الروسية في منطقة خيرسون من اتجاهات مختلفة وخاصة في منطقة قرية سنيغيريوفكا، لكنها تراجعت بخسائر كبيرة.

المصدر: نوفوستي