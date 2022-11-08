الدفاع الروسية: إحباط 9 محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في خيرسون

أعلنت الدفاع الروسية إحباط 9 محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية على محور خيرسون خلال يوم، فيما تجاوزت خسائر العدو على أربعة محاور أساسية 300 فرد بين قتيل وجريح.

وذكرت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء في تقريرها اليومي أنه خلال التصدى لمحاولات التسلل المذكورة تم القضاء على أكثر من 50 من الجنود والمسلحين القوميين الأوكرانيين.

وأضافت الوزارة أن قواتها صدت بنجاح الهجمات الأوكرانية على عدة محاور، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 160 فردا بين قتيل وجريح على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 100 جندي على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) ونحو 90 جنديا على محور جنوب دونيتسك.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة أربعة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و64 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 192 منطقة

تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود للمعدات العسكرية

تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-64 أمريكي في منطقة خاركوف

أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "Su-25" في دونيتسك ومروحية من طراز"Mi-24" في خيرسون وسبع طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة

اعتراض 17 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"

وصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 332 طائرة، و171 مروحية، و2465 طائرة بدون طيار، و388 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 6448 دبابة ومدرعة أخرى، و884 راجمة صواريخ، و3563 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7127 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية