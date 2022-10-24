أردوغان: نعمل مع بوتين على تجاوز أزمة الغذاء في إفريقيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للتغلب على أزمة الغذاء في الدول "ضعيفة النمو".

وفي 22 يوليو الماضي، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في إسطنبول، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل هذا الاتفاق الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

ونقلت صحيفة "يني شفق" عن أردوغان قوله: "في محادثاتنا الأخيرة مع السيد بوتين، اتخذنا خطوات لمعرفة ما يمكننا تقديمه لمساعدة البلدان ضعيفة النمو أو غير المتطورة، لا سيما البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى الحبوب. عما يدور الحديث؟ عن الأسمدة. فتلك البلدان التي تواجه جفافا شديدا، لا بد من تخفيف معاناتها بواسطة الأسمدة.. أتمنى أن نتغلب على هذا التحدي".

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وذكر أردوغان في تصريح نقلته وكالة "الأناضول"، أنه أجرى خمس محادثات هاتفية مع بوتين خلال الشهر الماضي، وكذلك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق أشار أردوغان إلى أن نحو 5% فقط من الحبوب الأوكرانية تصل إلى الدول الأقل نموا.

وسبق أن وصف بوتين قرار الاتحاد الأوروبي برفع القيود عن توريد الحبوب والأسمدة الروسية للدول الأوروبية فقط بأنه "قبيح"، وقال إن روسيا ستبيع حبوبها رغم القيود، لكنها تريد أن تصل إلى أفقر الدول. وأشار بوتين مرارا إلى أن الحبوب لا يتم توريدها إلى البلدان التي تحدث عنها الاتفاق.

المصدر: "نوفوستي"