زيلينسكي يدعو البلديات والمواطنين للتقنين في استهلاك الكهرباء

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رؤساء بلديات المدن للتقنين في استهلاك الكهرباء وعدم إهدار الطاقة، في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها نظامه.

وحث زيلينسكي على خفض استهلاك الكهرباء في الأماكن العامة، ودعا أصحاب المتاجر لعدم إنارة اللافتات في هذه المرحلة.

وأضاف، أن الضربات الروسية في الـ22 من أكتوبر، ألحقت أضرارا في البنية التحتية، تفوق بكثير الأضرار التي نتجت عن الضربات السابقة.

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وشرعت شركة كهرباء "أوكر اينيرغو" بتقنين الكهرباء في مدينة كييف وضواحيها، وفي مقاطعات تشيرنيغوف، وتشيركاسي، وجيتومير وكافة أرجاء أوكرانيا، لتخفيف الضغط على خطوط الكهرباء، إثر استهداف القوات الروسية للبنى التحتية العسكرية وأنظمة الطاقة لنظام كييف، ردا على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم في روسيا وتبنّاه مسؤولو كييف، ونفاه زيلينسكي.

ووفقا لوزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية دمرت منذ الـ10 من أكتوبر 40% من البنى التحتية للطاقة، وأن أوكرانيا فقدت 4000 ميغاواط من قدراتها لتوليد التيار.

المصدر: RT + gazeta.ru