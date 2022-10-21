الدفاع الروسية: شويغو بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي قضايا الأمن الدولي والتطورات في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان: "نوقشت قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكانت آخر مرة أبلغت فيها وزارة الدفاع الروسية عن اتصال شويغو مع أوستن في مايو من هذا العام.

المصدر: نوفوستي