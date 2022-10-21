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وزير خارجية أوكرانيا: بحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي توريد أنظمة الدفاع الجوي

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وزير خارجية أوكرانيا: بحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي توريد أنظمة الدفاع الجوي
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قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بشأن تقديم المساعدة العسكرية لبلاده، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

وقال كوليبا عبر حسابه في "تويتر": "ناقشنا (مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد) بالتفصيل نداء أوكرانيا لإسرائيل لتوفير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والتقنيات".

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد صرح مؤخرا، في اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي، بأن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أن الحكومة تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي

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