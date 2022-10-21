مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك: نظام كييف يعذب جميع السجناء

قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، إن نظام كييف يعذب كل من هو في الأسر.

وأضافت موروزوفا إن جميع مقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الذين أسرهم نظام كييف تعرضوا للتعذيب.

وتابعت قائلة: "بالطبع، أجرينا مقابلات مع جميع الرجال ونفهم أنه تم استخدام التعذيب مع جميع الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم بنسبة 100٪. وبناء على الاستطلاع الذي أجروه، لجأنا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك إلى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أبلغت جميع الجهات المختصة، لجنة التحقيق والنيابة العسكرية في روسيا".

المصدر: نوفوستي