ضربات تستهدف عددا من المناطق الأوكرانية

أعلنت السلطات في عدد من المقاطعات الأوكرانية اليوم الجمعة، عن تعرض مناطق فيها لضربات استهدفت مواقع للبنية التحتية.

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وكتب رئيس إدارة مقاطعة خاركوف أوليغ سينيجوبوف عبر "تلغرام" أنه "يتم توجيه ضربات إلى عاصمة المقاطعة".

من جانبه، أشار رئيس بلدية خاركوف إيغور تيريخوف إلى وقوع "سلسلة من الانفجارات" في المدينة، موضحا أن قذيفة أصابت إحدى المؤسسات الإنتاجية مخلفة أضرار، دون أن تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا.

وأكد أولكسندر ستاروخ رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه الخاضعة لسيطرة كييف صحة التقارير التي تحدثت عن تعرض مدينة زابوروجيه لهجوم صاروخي، فيما أشارت سلطات المدينة إلى تضرر البنية التحتية جراء القصف.

في وقت سابق اليوم، تم إعلان حالة تأهب جوي في عدة مناطق أوكرانية.

وبدأت القوات الروسية بشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرنيا في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم والذي تقف وراءه الأجهزة المختصة الأوكرانية.

المصدر: وكالات