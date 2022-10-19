وسائل إعلام: إطلاق نار ودوي انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في كييف
Sputnik
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع إطلاق نار ودوي انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في كييف.
وكتبت صحيفة "Страна.ua" في "تليغرام": "تم الإبلاغ عن إطلاق نار في كييف وانفجار في الجزء الواقع على الضفة اليسرى من المدينة".
ووفقا لوكالة "UNIAN" الأوكرانية، سمع دوي إطلاق النار والانفجار، لم يتم الإعلان عن أي حالة تأهب لغارة جوية في العاصمة.
كما أفادت وسائل الإعلام، بسماع دوي عدة انفجارات في محور نيكولاييف جنوب أوكرانيا.
وأعلن رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي كيم، حالة تأهب جوي في المنطقة، وكتب في "تليغرام": "غارة جوية! المنطقة بأكملها".
المصدر: نوفوستي