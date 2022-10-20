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نجل ترامب يسخر من "مؤهلات خاصة" لدى زيلينسكي

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نجل ترامب يسخر من
ria.ru
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سخر دونالد جون ترامب الابن نجل الرئيس الأمريكي السابق من "قدرة" زيلينسكي على تسول الأموال من الغرب.

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ونشر دونالد ترامب الابن، "ميم" ساخرا على حسابه في موقع "تلغرام" يظهر فيه زيلينسكي مبتسما في قميص بلون كاكي.

وأرفق الصورة بتعليق على لسان الرئيس الأوكراني يقول: "الشهر الماضي جنيت 40 مليار دولار بالعمل من المنزل! اكتشف كيف!"

أراد ترامب الابن في الغالب أن يشير إلى نداءات زيلينسكي التي لا تتوقف للدول والمنظمات الغربية طالبا تخصيص مساعدات لشراء أسلحة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر في وقت سابق، بحزمة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا قيمتها 725 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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