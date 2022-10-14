زيلينسكي: السعودية وعدت بتقديم مساعدات مالية إلى كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه اتفق خلال محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن تقدم الرياض مساعدة مالية إلى كييف.

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "تحدثت مع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان. واتفقنا على تقديم السعودية مساعدة مالية إلى أوكرانيا".

وانتقدت السلطات الأمريكية في وقت سابق السعودية لقرارها مع دول منظمة "أوبك +"، التي تضم روسيا، بخفض إنتاج النفط من نوفمبر بمقدار مليوني برميل يوميا.

المصدر: تاس