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زيلينسكي: السعودية وعدت بتقديم مساعدات مالية إلى كييف

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زيلينسكي: السعودية وعدت بتقديم مساعدات مالية إلى كييف
Globallookpress
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه اتفق خلال محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن تقدم الرياض مساعدة مالية إلى كييف.

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "تحدثت مع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان. واتفقنا على تقديم السعودية مساعدة مالية إلى أوكرانيا".

وانتقدت السلطات الأمريكية في وقت سابق السعودية لقرارها مع دول منظمة "أوبك +"، التي تضم روسيا، بخفض إنتاج النفط من نوفمبر بمقدار مليوني برميل يوميا.

المصدر: تاس

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