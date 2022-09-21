السعودية: وساطة لولي العهد تنتهي بالافراج عن أسرى في روسيا من جنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب

أفادت وزارة الخارجية السعودية أن وساطة لولي العهد محمد بن سلمان انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب.

وقالت الوزارة في بيان أن عملية التبادل جاءت في إطار جهوده ولي العهد السعودي "في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة لولي العهد مع الدول ذات العلاقة".

وقال البيان أن الإفراج يشمل 10 أسرى في روسيا من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والسويد، وكرواتيا.

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وذكر البيان أن الجهات المعنية في السعودية قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

ووجهت الخارجية السعودية الشكر لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد السعودي للإفراج عن الأسرى.

#وزارة_الخارجية: انطلاقاً من اهتمامات #ولي_العهد واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، نجاح وساطة #الأمير_محمد_بن_سلمان بالإفراج عن 10 أسرى من 5 دول في إطار عملية تبادل للأسرى#عكاظpic.twitter.com/DmP5fFt7LQ — عكاظ (@OKAZ_online) September 21, 2022

المصدر: RT